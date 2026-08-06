Di Marzio: "Domino attaccanti in casa Fiorentina: Pellegrino in pole se parte Piccoli"

L'attaccante del Parma è in cima alla lista della dirigenza viola e arriverebbe a titolo definitivo in caso di cessione di Roberto Piccoli

Domino attaccanti in casa Fiorentina: Mateo Pellegrino del Parma è infatti l'obiettivo numero uno per l'attacco in caso di cessione di Roberto Piccoli al Bologna. Il numero 9 argentino arriverebbe a titolo definitivo e sarebbe l'ulteriore acquisto dei viola in questa sessione di calciomercato.

Nella passata stagione Pellegrino ha totalizzato 9 gol in 37 presenze in Serie A, dimostrandosi come uno dei giocatori insostituibili nello scacchiere di Cuesta.

Resta spettatrice la Juventus che aveva mostrato interesse per l'argentino nelle ultime settimane. La Fiorentina resta poi attenta sulla situazione Moise Kean, di cui non vorrebbe privarsi in questa sessione di calciomercato.

Lo riporta gianlucadimarzio.com