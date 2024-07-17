Di Marzio conferma: "Pongracic verso il si definitivo alla Fiorentina anche perché vuole rimanere in Italia"

La Fiorentina può essere la nuova squadra di Marin Pongracic. Dopo l'accordo praticamente chiuso tra Lecce e Rennes, ora il croato va verso il sì definitivo alla viola, condizionato dalla voglia di ri...

La Fiorentina può essere la nuova squadra di Marin Pongracic. Dopo l'accordo praticamente chiuso tra Lecce e Rennes, ora il croato va verso il sì definitivo alla viola, condizionato dalla voglia di rimanere in Italia Pongracic ha rappresentato un intreccio di mercato per Lecce, Rennes e Fiorentina. Giallorossi e francesi avevano trovato l'accordo per il trasferimento del difensore, che si sarebbe dovuto dirigere in Francia per le visite mediche Poi si è inserita la viola, alla ricerca di un difensore che potesse sostituire il partente Milenkovic. Il calciatore ha dunque avuto un ripensamento, convincendosi sempre più ad accettare la corte della squadra di Palladino, e ora va verso il sì definitivo. L'opportunità di rimanere in Italia, dove si è ormai ambientato alla perfezione, può fare la differenza in questa trattativa. È infatti grazie a questo che la Fiorentina è pronta a completare il sorpasso finale al traguardo. Lo scrive Di Marzio sul suo sito

DI MARZIO SU CARDOSO

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rilancia-la-fiorentina-vuole-il-mediano-americano-del-betis-cardoso/260971/