Di Marzio: "Commisso ha mandato un messaggio di affetto a Bove per rivederlo quanto prima in campo ed in salute"
Il numero uno gigliato si è stretto attorno al calciatore della Fiorentina ed alla sua famiglia augurando una pronta guarigione
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2024 18:42
Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ancora negli Stati Uniti per faccende lavorative, ha mandato un messaggio di auguri a Bove dopo il terribile fatto di ieri, augurando al ragazzo una pronta guarigione e auspicando un rapido rientro in campo con i compagni dimenticando al più presto questo brutto episodio.
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