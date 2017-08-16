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Di Marzio conferma: "La Fiorentina ha chiuso per Pezzella, prestito con riscatto a 10 milioni"

Operazione in dirittura d'arrivo per la Fiorentina, Il calciatore è in arrivo in Italia per visite e firma" così Gianluca Di Marzio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 19:23
Di Marzio conferma: "La Fiorentina ha chiuso per Pezzella, prestito con riscatto a 10 milioni" -
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E' ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà German Pezzella, difensore del Betis Siviglia, a vestire la maglia della Fiorentina. Per il difensore classe '91 risoluzione degli ultimi dettagli in corso prima dell'arrivo in Italia per visite e firme: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni e nuova tappa viola alle porte per il centrale argentino, pronto a mettersi a disposizione di Stefano Pioli.
Gianlucadimarzio.com

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