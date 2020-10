Di Marzio Sr: “Chiesa? Non è mai stato troppo amato dai tifosi della Fiorentina, non è Baggio”

“È intollerabile quello che è successo al fratello di Federico Chiesa – ha detto Gianni Di Marzio a TMW – Oggi i giocatori bandiera non esistono più. Sì, la piazza si aspettava un atteggiamento diverso da parte di Chiesa ma non è mai stato neanche troppo amato dalla tifoseria, sicuramente non è stato come il passaggio di Baggio. Federico è un professionista puro, oggi i procuratori prendono percentuali alte dai trasferimenti dei calciatori…”

