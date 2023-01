Di Marzio: “Bonaventura-Fiorentina c’è l’accordo per il rinnovo fino al 2024. Lunedì la firma”

Dopo i dialoghi degli scorsi giorni, la trattativa tra la Fiorentina e Giacomo Bonaventura ha trovato un punto di svolta. Al termine dell’ultimo incontro del 3 gennaio, Vincenzo Raiola, agente del calciatore, aveva dichiarato: “Rinnovo Bonaventura? Stiamo ancora parlando”. Adesso però l’accordo è stato trovato e lunedì il centrocampista viola firmerà il rinnovo di contratto.

Una trattativa dunque che ha trovato un punto d’incontro, con le due parti che hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Bonaventura, in scadenza a giugno 2023. Bonaventura potrebbe già firmare domani per un altro anno, dunque fino al 2024, e si legherà almeno per un’altra stagione alla Fiorentina.

