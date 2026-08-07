Di Marzio: "Asse Fiorentina-Sassuolo rovente: neroverdi su Fortini, intreccio Thorstvedt Fabbian"
Si lavora con i neroverdi su più tavoli: il terzino è una nuova pedina nei dialoghi, mentre il Sassuolo attende l'offerta per Thorstvedt. Anche Fabbian nome caldo
A cura di Andrea Gemignani
07 agosto 2026 22:40
Il Sassuolo pensa a Niccolò Fortini della Fiorentina. I contatti tra i club riguardano anche Thorstvedt, che piace a Grosso, per cui il Sassuolo aspetta un'offerta economica dai viola.
Tra i club può essere una carta anche Fabbian che può andare dai viola ai neroverdi in prestito. Su di lui ci sono anche la Lazio e l'ipotesi di un ritorno a Bologna. Quindi Fortini ora può essere un'ulteriore carta, da solo o in un discorso più ampio.
Lo riporta www.gianlucadimarzio.com