Di Marzio annuncia: “Ritocco dell’ingaggio e contratto più lungo per Italiano alla Fiorentina”

Torna il sereno tra Vincenzo Italiano e la dirigenza della Fiorentina, dopo i rumors delle ultime settimane. Le parti sono sempre in contatto per definire un adeguamento del contratto all’allenatore viola come riconoscimento dell’operato nella scorsa stagione, con la squadra viola che si è qualificata alla prossima Conference League. Possibile anche un allungamento del contratto per un’altra stagione. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

