Di Marzio annuncia: “La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Arthur con la Juventus”

Dopo essere tornato dal prestito al Liverpool, Arthur è alla ricerca di una nuova sistemazione. Sul centrocampista brasiliano della Juventus c’è stato un sondaggio della Fiorentina. Al momento il giocatore si sta allenando alla Continassa a parte come tutti gli altri giocatori sul mercato ovvero Bonucci, Zakaria e McKennie. Nell’ultima annata con i Reds l’ex Barcellona ha collezionato zero presenze con la prima squadra allenata da Klopp. Con la Juventus ha collezionato 63 presenze e 1 gol in tutte le competizioni. Lo scrive Gianluca Di Marzio