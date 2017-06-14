Di Marzio a Sky: 'Spalletti vuole Borja Valero, nei prossimi giorni la richiesta ufficiale'

Spalletti vuole a tutti i costi Borja Valero all'Inter.

Luciano Spalletti lo aveva cercato con insistenza l'anno scorso a Roma, e poi non se ne era fatto più nulla per la scelta ferma del calciatore spagnolo di restare alla Fiorentina e per il preliminare di Champions fallito dai giallorossi, ma secondo quanto ha appena riferito Gianluca Di Marzio su Sky, ora il tecnico toscano vuole riprovare, stavolta con l'Inter, ad acquistare Borja Valero.

La nota emittente satellitare ha riferito che dopo i primi contatti perlustrativi con l'agente del calciatore (Borja vuole rimanere a Firenze che considera casa sua), nei prossimi giorni l'Inter cercherà di capire dalla Fiorentina se ci sono i margini per intavolare un'operazione del genere, e nel caso si creassero le giuste condizioni, è pronta a presentare un'offerta ufficiale.

Spalletti vuole Borja Valero a tutti i costi, l'Inter cerca di capire se può accontentarlo.