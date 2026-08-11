Di Gennaro: "Piccoli e Pellegrino si equivalgono, non vedo grande differenza fra loro come giocatori"

L'ex giocatore ha parlato di mercato

A Radio Firenze Viola l'ex giocatore Antonio Di Gennaro ha parlato di Piccoli e Pellegrino: "Sono due attaccanti d'area, non vedo grande differenza fra loro perché si equivalgono come qualità. L'importante è che resti Kean con la giusta mentalità poi il resto è conseguenza."

Su Mastantuono: "Lui può infiammare la città, se sta bene può fare la differenza perché è un giocatore da Real Madrid ed è giusto che ci siano molte aspettative."