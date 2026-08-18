Di Gennaro: "Kean deve essere riconoscente con la Fiorentina, ha fatto un anno strepitoso solo qui"

L'ex giocatore ha parlato di Moise Kean

A Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore viola Antonio Di Gennaro per parlare di Fiorentina: "La Fiorentina mi piace molto e ha costruito una squadra molto interessante. Paratici ha un mandato forte e si stanno vedendo dei risultati ottimi perché Grosso è un tecnico giovane che è cresciuto molto e ha una proposta offensiva con ragazzi in gamba che sanno esprimersi con qualità. Sta nascendo una Fiorentina ottima, ma che avrà bisogno di pazienza per iniziare a carburare."

Su Kean: "Lui è arrivato dopo anni in chiaroscuro e poi qua ha fatto un anno strepitoso. Bisogna essere riconoscenti nella vita e ora potrebbe ripetersi come con Palladino. Se va via, va in un posto dove si deve conquistare tutto e potrebbe non funzionare."