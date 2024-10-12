Denis su Beltran: "Gioca fuori posizione. Serve qualcuno accanto che fa gol, lui costruisce per la squadra"

German Denis ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW e si è soffermato anche sull'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran. Queste le sue parole:Beltran è un po' una delusione?"No, non...

German Denis ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW e si è soffermato anche sull'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran. Queste le sue parole:

Beltran è un po' una delusione?

"No, non è una delusione. Sono convinto che anche lui farà parlare di sé perché è forte. A volte gioca fuori posizione. Ha bisogno di uno accanto a lui che sia più finalizzatore perché lui alla fine è uno che costruisce per la squadra".

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