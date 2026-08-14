Demichelis: "Spero che Mastantuono abbia una lunga carriera in Europa, non deve tornare a casa presto"

Martín Demichelis ha ormai voltato pagina: la sua nuova avventura sulla panchina del Lipsia procede a pieno ritmo, rendendo la sua intensa esperienza al River Plate un capitolo ormai passato.

Durante la sua permanenza con i Millonarios, il tecnico argentino ha giocato un ruolo chiave nello svezzamento e nella crescita di due tra i prospetti più interessanti del calcio sudamericano: Claudio Echeverri e Franco Mastantuono, quest'ultimo fresco di trasferimento alla Fiorentina. Per entrambi, quel percorso è stato il trampolino di lancio verso il calcio europeo.

"Ho iniziato a lavorare con Franco nel novembre del 2023. L'intenzione iniziale era quella di inserirlo gradualmente ed evitare di sovraccaricarlo, ma sul campo ha subito dimostrato una tenuta e una potenza fisica fuori dal comune," ha spiegato Demichelis.

"Mi auguro che per lui ed Echeverri il ritorno in patria sia ancora lontano: non ho il minimo dubbio che abbiano tutto ciò che serve per affermarsi nel calcio europeo. Non dimentichiamo che persino i più grandi campioni argentini del passato hanno impiegato del tempo per imporsi qui. Oggi si trovano esattamente in quella fase: un fisiologico periodo di adattamento."