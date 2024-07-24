Dell'Oglio: "Cessione Nico Gonzalez? È un top player, ma bisogna pensare al bene della Fiorentina"

L'ex viola, intervistato da Tag24, ha toccato alcuni temi caldi di casa Fiorentina: "Bisogna costruire una squadra di livello

Intervistato da Tag24, l'ex viola Antonio Dell'Oglio ha parlato di alcuni temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Cessione di Nico? Sicuramente è un giocatore importante, ma la prassi ormai è questa. I calciatori si fanno crescere e poi, appena hanno l’opportunità di andar via, si monetizza al massimo, lasciandoli partire. Io penso che sia invece arrivato il momento di pensare solo al bene della Fiorentina. Bisogna costruire una squadra del livello che questa piazza merita. Perde tantissimo, ma ci sono anche delle dinamiche extra campo che credo abbiano inciso. Non so di preciso cosa possa essere accaduto con la tifoseria, ma è chiaro che parliamo di un top player che io non lo avrei lasciato partire

Ambizioni della Fiorentina? L'Europa League è l’obiettivo minimo. La Fiorentina si è giocata 3 finali negli ultimi 2 anni ed è giusto proseguire su questa squadra. L’asticella si è alzata e mi aspetto tanto dalla prossima stagione. E’ impensabile non arrivare in Europa.

Kean soluzione per l'attacco? Non te lo so dire, ma ho curiosità di vederlo in campo. Di sicuro è un ragazzo che ha voglia e che probabilmente è stato un po' oscurato dalla Juventus in questi anni. Ha fatto qualche esperienza lontano dalla Serie A e adesso si deve rimettere in gioco. Questo è il primo anno da protagonista e vorrà sicuramente mettersi in mostra e fare un grande campionato. Per la viola è la svolta necessaria.

Colpani? Palladino lo conosce e se lo ha richiesto, mi fido. Sicuramente saprà tutte le qualità che ha questo ragazzo che mi sembra un ottimo giocatore. E’ un centrocampista che sa fare anche gol e questo può essere determinante nell’economia della squadra".

KOUAME: “PALLADINO MI VEDE CENTRAVANTI. QUEST’ANNO VOGLIO FARE PIÙ GOL, DARÒ ANCORA DI PIÙ”

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