Kouame: "Palladino mi vede centravanti. Quest'anno voglio fare più gol, darò ancora di più"

Durante l'intervista concessa a Radio Bruno, Il giocatore della Fiorentina, Christian Kouame, ha così parlato: "Il ritiro? Sta andando bene e stiamo lavorando tanto. Il mister ha portato tante nuove i...

Durante l'intervista concessa a Radio Bruno, Il giocatore della Fiorentina, Christian Kouame, ha così parlato: "Il ritiro? Sta andando bene e stiamo lavorando tanto. Il mister ha portato tante nuove idee e stiamo cercando di mettere a posto le cose. Se sono in forma? Cerco sempre di dare il meglio di me e di aiutare tutti. Anche per farmi notare e adattarmi al nuovo sistema. Io rigorista? Ogni partita chi se la sente li batte. Il mio ruolo? Centravanti, sto giocando tanto davanti ed il mister mi vede in quella posizione. Competizione con Kean? Io e Kean ci conosciamo da tempo, e l'ho visto subito al Viola Park quando è arrivato. Mi ha fatto piacere che sia approdato a Firenze. Cosa mi ha colpito di Palladino? Il suo approccio. Appena è arrivato ha chiamato tutti, ed a me ha detto dove mi vede in mezzo al campo. Vuole far giocare bene le punte e ci dice di stare su e di essere bravi a proporsi ed a giocare con la squadra. Quest'anno vorrei fare più gol, e cercherò, quindi, di dare ancora di più".

BARAK: "PALLADINO MI HA CHIAMATO SUBITO"

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