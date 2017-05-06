Della Valle: "Ho visto i ragazzi carichi, crediamo all'Europa League. Andrò a Firenze per le ragazze..."

Questo è l'ultimo treno per l'Europa League. Dobbiamo vincere per i nostri tifosi. Andrò a Firenze per le ragazze, poi..." così Della Valle a Radio Bruno

Andrea Della Valle è in ritiro con la squadra a Reggio Emilia prima della partita contro il Sassuolo, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Il ritiro è per rimanere concentrati per l'Europa League. La matematica ci dice che ci dobbiamo credere. Fino a quanto starò con la squadra? Fino a domani. Ho visto bene i ragazzi, è l’ultimo treno che passa per l’Europa, la matematica non ci condanna, ci dobbiamo credere per i tifosi. Adesso torno a Firenze per salutare le ragazze. Lo scudetto della Fiorentina Women’s? E’ una soddisfazione, speriamo ci siano altre società in futuro oltre alla nostra. Stasera tornerò qua per stare vicino alla squadra”.