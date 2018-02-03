Della Valle: "Noi siamo uniti, speriamo lo sia anche Firenze. Contro il Verona vergognosi"

Diego e Andrea Della Valle hanno raggiunto la Fiorentina nell'albergo di Bologna, dove i viola sono alloggiati in vista della sfida di domenica 4 febbraio alle 15 contro i rossoblù. In un momento diff...

Diego e Andrea Della Valle hanno raggiunto la Fiorentina nell'albergo di Bologna, dove i viola sono alloggiati in vista della sfida di domenica 4 febbraio alle 15 contro i rossoblù. In un momento difficile per la squadra viola, reduce dalla disastrosa sconfitta casalinga contro il Verona, la proprietà ha deciso di scendere in campo di persona per incitare la Fiorentina e fare sentire la vicinanza al tecnico Stefano Pioli e ai giocatori.

Intorno alle 20.30 Diego Della Valle ha lasciato l'albergo del ritiro viola. Un'ora e mezzo più tardi anche Andrea ha lasciato il ritiro viola, rilasciando alcune dichiarazioni: "Contro il Verona è stata una partita vergognosa, ma risponderemo sul campo come abbiamo sempre fatto. Le divisioni non aiutano, dobbiamo reagire tutti insieme. Mi auguro che la squadra ce lo faccia vedere in campo già domani. Oggi ho conosciuto metà dei giocatori viola, loro sono arrabbiati con sé stessi anche per domenica, vedrete che ci riprenderemo. L'unità tra noi non è mai mancata, speriamo un giorno ci sia anche a Firenze. La squadra risponderà sul campo".

Resta da capire se i Della Valle saranno anche allo stadio Dall'Ara per assistere alla sfida contro il Bologna. A quanto sembra non dovrebbero essserci, ma sono sempre possibili sorprese, mentre sembra certa la presenza del presidente esecutivo Mario Cognigni. Da tempo, a causa della contestazione di parte della tifoseria, Diego e Andrea mancano dalle partite della squadra viola, anche se come PIoli ha detto più volte, non hanno fatto mancare il loro sostegno e la loro vicinanza alla squadra. Così riporta La Nazione.it.