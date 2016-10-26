Della Valle: "Squadra rinforzata, abbiamo un grande carattere. Se oggi abbiamo pareggiato..."

La Fiorentina sta tornando sui livelli della scorsa stagione. In arrivo belle notizie per lo stadio nuovo

Queste le parole del presidente della Fiorentina Andrea Della Valle, queste le sue parole dopo il pareggio contro il Crotone:

"Purtroppo in questo periodo non riusciamo mai ad esprimere il nostro potenziale. Speriamo col Bologna di riscattarci subito. Grazie alla nostra forte personalità abbiamo ripreso una partita che rischiavamo di perdere, all’inizio abbiamo rischiato molto, il campo per fortuna ha tenuto. Quella dell’arbitro è stata una decisione difficile. La Fiorentina sta tornando ai livelli che abbiamo visto la scorsa stagione, la squadra è forte ed è stata rafforzata rispetto allo scorso anno.

Questa è una battuta d’arresto ma vogliamo rifarci, sono fiducioso. Alcune serate vanno così, questa gara sulla carta sembrava facilissima mentre abbiamo avuto molte difficoltà. Se avessimo segnato prima il gol del pari, magari avremmo vinto. Adesso pensiamo a Bologna. La sfiducia e la confusione del tecnico? No, non credo: a Cagliari ho rivisto una grande squadra, speravo in una conferma stasera ma la condizione climatica ha giocato una parte importante.

Io sono fiducioso, guardiamo il bicchiere mezzo pieno: potevamo perdere. Kalinic sul mercato? Difenderemo i nostri big da tutti gli attacchi che arriveranno, noi continueremo a fare il nostro dovere, Corvino poi farà il resto. Il terremoto? È stata una serata stregata, speriamo non ci siano vittime da questo sisma. Lo stadio nuovo? Noi siamo quasi pronti, prima di Natale presenteremo tutto: mi auguro di darvi presto delle belle notizie, manca davvero poco”.

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