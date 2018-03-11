De Zerbi: "Orgogliosi di esserci stati. Questa settimana niente studio video sulla Fiorentina"

Dopo la partita del Franchi contro la Fiorentina ecco la parole di De Zerbi a Sky Sport. Queste le sue parole:"Orgoglioso del comportamento dei miei ragazzi. Questa partita ci rimarrà sempre dentro. N...

Dopo la partita del Franchi contro la Fiorentina ecco la parole di De Zerbi a Sky Sport. Queste le sue parole:

"Orgoglioso del comportamento dei miei ragazzi. Questa partita ci rimarrà sempre dentro. Nell’affetto che tutto il calcio sta dando ad Astori c’è tutta la qualità dell’uomo Davide. Noi oggi non siamo stati quelli veri e non posso nemmeno arrabbiarmi, anche i miei giocatori hanno una coscienza, pensano, e sono contento che sia così. In questa settimana non abbiamo fatto sessione video sulla Fiorentina, abbiamo fatto i professionisti. Purtroppo nel calcio bisogna mettere anche carica agonistica, cattiveria, cose che noi non abbiamo messo nel primo tempo. Alla fine forse meritavamo qualcosa in più”.