L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato un’intervista su Sportitalia.

Queste le sue parole: “La Fiorentina ha una proprietà importantissima. Considero il Sassuolo una grande società, sto bene e lo dico perché conosco la quotidianità. Per un allenatore la cosa principale non è andare in una grande squadra, ma lavorare in un modo corretto. Tutti ambiscono al top, certamente, però gli obiettivi non determinano il blasone di un club”.