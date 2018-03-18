De Zerbi: "A Firenze gara non vera, oggi cercheremo il riscatto con tutte le nostre forze."
L'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi ha presentato così la sfida di oggi pomeriggio col Cagliari in conferenza stampa: "Per noi sono tutte partite da ultima spiaggia, quindi siamo abituati e pr...
L'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi ha presentato così la sfida di oggi pomeriggio col Cagliari in conferenza stampa: "Per noi sono tutte partite da ultima spiaggia, quindi siamo abituati e pronti a mettere tutto in campo. Sono tranquillo. Infermeria? Sandro si è allenato bene e sarà della partita. Vedremo se D'Alessandro potrà giocare in corso d'opera. C'è il dubbio Sagna che si è fermato per un affaticamento muscolare. Rientrerà Viola dalla squalifica. Iemmello, purtroppo, è tornato ai box. Il suo vecchio problema si è riacutizzato e speriamo di averlo la settimana prossima perché ci sta mancando parecchio. Cagliari? Ha fatto bene con la Lazio e meritava la vittoria. E' una squadra aggressiva che presenta calciatori di un livello superiore se presi singolarmente, come i vari Pavoletti, Castan, Romagna e Padoin. Polemiche post-Fiorentina? Non mi faccio inghiottire dalle polemiche. Ho sempre cercato di portare rispetto a tutti mettendo la squadra al centro della mia idea. Non era una mancanza di rispetto verso nessuno, ma confermo ancora che quella partita non andava giocata perché non è stata vera. Sfido chiunque a non sentirsi a disagio in quel contesto, tanto è vero che nel secondo tempo ci siamo ripresi e abbiamo offerto un buon calcio".
Lo riporta ottopagine.it.