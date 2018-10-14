De Zerbi: "Chiesa? In nazionale tanti giocatori forti come lui, ma non ha esperienza"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Libero. Eccone un breve estratto in anteprima, concernente un giudizio sul viola Federico Chiesa: "Chiesa? I...

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Libero. Eccone un breve estratto in anteprima, concernente un giudizio sul viola Federico Chiesa: "Chiesa? In nazionale ci sono tanti giocatori forti come lui. Penso a Bernardeschi e Barella, ad esempio. Però fatichiamo perché anche se hanno mezzi tecnici quello che manca è l'esperienza".