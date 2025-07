De Santis lancia l’allarme su Kean: “Attenti ad agosto, può arrivare un top club. Pioli decisivo”

Lorenzo De Santis, esperto di mercato e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare le strategie di mercato della Fiorentina, sia in entrata che in uscita.

“La Fiorentina ha fatto bene ad anticipare su alcune trattative come quella per il vice Kean, cioè Dzeko. Ha preso due giocatori cresciuti vicino Firenze, che rappresentano anche una continuità con la volontà di costruire una rosa italiana. Ora bisogna mettere quei pezzi più importanti per portare anche sostanza, qualità ed esperienza”.

Poi si è soffermato proprio su Moise Kean, attualmente uno dei nomi più caldi del mercato viola:

“Ovviamente bisogna sperare, e al momento non mi risulta, che per Kean non si surriscaldino le temperature. Per i club inglesi una clausola così non è difficile da pagare, ma bisogna stare attenti anche dopo il 15 luglio perché se qualche club con grande budget non riesce a prendere il suo primo obiettivo per l’attacco potrebbe tornare sul bomber viola ad agosto. Io però ho la sensazione che se Kean fa il ritiro con la Fiorentina possa nascere un gran bel rapporto con Pioli, fondamentale per convincere definitivamente il ragazzo a rimanere”.

Infine, una riflessione sull’eventuale sostituto di Kean:

“Piccoli quest’anno ha fatto bene e ci sono diversi club interessati. Però sarebbe un grande passo indietro rispetto a Kean. La Fiorentina ha dato dimostrazione di ambizione con Dzeko e Pioli, credo che, in caso di cessione di Kean, i soldi siano rinvestiti per qualche nome di maggior spessore”.