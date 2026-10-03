De Rossi lancia il Genoa: "Con la Fiorentina vogliamo fare punti, è una partita da vincere"

Il tecnico genoano ha lanciato la sfida ai viola per sabato

Il test amichevole in Romania contro il Rapid Bucarest doveva servire al Genoa per ritrovare ritmo e brillantezza in vista della ripresa del campionato, ma il bilancio per Daniele De Rossi si è rivelato più amaro del previsto. Oltre ai segnali altalenanti emersi dal campo, la spedizione rossoblù è stata rovinata dal pesante infortunio occorso all'attaccante Lorenzo Colombo, le cui condizioni preoccupano enormemente lo staff tecnico.

Intervenuto ai canali dell'emittente rumena Digi Sport, l'allenatore del Genoa ha fatto il punto della situazione, dividendosi tra l'analisi della prestazione, la grande apprensione per l'esito degli esami del suo centravanti e il difficile impegno casalingo che attende il Grifone alla ripartenza della Serie A contro la Fiorentina dell'ex Radu Dragusin.

Analizzando l'amichevole disputata in territorio rumeno, il tecnico del Genoa ha tracciato un primo bilancio sulla prestazione della squadra:

«Siamo venuti in Romania con l'obiettivo primario di mettere minuti nelle gambe e testare la condizione atletica del gruppo. Nel primo tempo abbiamo espresso una buona trama di gioco, per poi calare alla distanza. Questa trasferta ci ha offerto un'ottima opportunità non solo per fare progressione atletica con alcuni singoli, ma anche per incontrare da vicino l'altro club che fa capo alla nostra proprietà e per visitare il Paese».

Tegola Colombo: apprensione per l'attaccante

A rovinare i piani dell'allenatore è stato però lo stop patito dall'attaccante rossoblù:

«Per una diagnosi precisa sull'infortunio di Colombo è ancora presto, ma l'accaduto mi rammarica profondamente. Lo scopo di questa amichevole era proprio quello di far recuperare brillantezza ai giocatori, invece ci ritroviamo con una pedina in meno. Temo possa trattarsi di un problema piuttosto serio, purtroppo sono imprevisti che fanno parte del calcio».

Verso la Fiorentina e il duello con l'ex Dragusin

In chiusura, uno sguardo alla ripresa del campionato che vedrà il Genoa opposto alla formazione viola: