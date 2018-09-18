De Rossi: "La fascia da capitano? Rispetto per la Fiorentina, la regola va cambiata"
Daniele De Rossi, nel corso della conferenza stampa che precede l'esordio in Champions League della sua Roma, ha toccato anche lo spinoso tema della fascia da capitano omologato, voluta dalla Lega: "L...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 20:16
Daniele De Rossi, nel corso della conferenza stampa che precede l'esordio in Champions League della sua Roma, ha toccato anche lo spinoso tema della fascia da capitano omologato, voluta dalla Lega: "La Fiorentina ha motivi ben più importanti per non vestire quella omologata. Rispetto il loro gesto, per questo indosserò la fascia della Lega, anche se spero che la regola cambi. Non posso mettermi al loro stesso livello".