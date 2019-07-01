Labaro Viola

De Rossi ha cambiato idea, dopo una riflessione ha detto no alla Fiorentina

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Daniele De Rossi, dopo aver pensato a lungo alla proposta della Fiorentina, ha deciso di rifiutare. In un primo momento era emersa la notizia del suo sì a Prad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2019 10:53
De Rossi ha cambiato idea, dopo una riflessione ha detto no alla Fiorentina - Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
News
Fiorentina
Primo Piano
Roma
De Rossi
Condividi

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Daniele De Rossi, dopo aver pensato a lungo alla proposta della Fiorentina, ha deciso di rifiutare. In un primo momento era emersa la notizia del suo sì a Pradè e Montella ma successivamente l'ambiente romano lo ha spinto a cambiare idea.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok