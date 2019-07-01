De Rossi ha cambiato idea, dopo una riflessione ha detto no alla Fiorentina

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Daniele De Rossi, dopo aver pensato a lungo alla proposta della Fiorentina, ha deciso di rifiutare. In un primo momento era emersa la notizia del suo sì a Prad...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Daniele De Rossi, dopo aver pensato a lungo alla proposta della Fiorentina, ha deciso di rifiutare. In un primo momento era emersa la notizia del suo sì a Pradè e Montella ma successivamente l'ambiente romano lo ha spinto a cambiare idea.