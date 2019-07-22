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De Rossi, da Gennaio porte aperte all'Italia? Spunta una clausola nel contratto..

Secondo quanto riportato dal sito Vocegiallorossa.it, Daniele De Rossi ritarderà la partenza per Buenos Aires a mercoledì. Il motivo è legato al fatto che la dirigenza del Boca Juniors è in trasferta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 14:07
De Rossi, da Gennaio porte aperte all'Italia? Spunta una clausola nel contratto.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com De Rossi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com De Rossi
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Secondo quanto riportato dal sito Vocegiallorossa.it, Daniele De Rossi ritarderà la partenza per Buenos Aires a mercoledì. Il motivo è legato al fatto che la dirigenza del Boca Juniors è in trasferta e ad accoglierlo non ci sarebbe. Per l'ex capitano giallorosso, il Boca vuole una presentazione in grande stile. Secondo l'emittente argentina Tyc Sports, inoltre, nel contratto che firmerà De Rossi ci sarà una clausola, attivabile da Gennaio 2020, la quale gli permette di svincolarsi in caso di offerta vantaggiosa dall'Italia.

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