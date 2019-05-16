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De Rossi alla Fiorentina, ipotesi concreta oppure una voce destinata a rimanere tale?

Nelle ultime ore è circolato la voce di De Rossi alla Fiorentina, dopo l'addio alla Roma. Stamani però su Tuttosport si legge che l’ingaggio del giallorosso da parte della Fiorentina è un’ipotesi piut...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 12:58
De Rossi alla Fiorentina, ipotesi concreta oppure una voce destinata a rimanere tale? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com De Rossi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com De Rossi
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Nelle ultime ore è circolato la voce di De Rossi alla Fiorentina, dopo l'addio alla Roma. Stamani però su Tuttosport si legge che l’ingaggio del giallorosso da parte della Fiorentina è un’ipotesi piuttosto remota. Insomma, un qualcosa destinato a rimanere una voce o poco più.

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