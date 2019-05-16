De Rossi alla Fiorentina, ipotesi concreta oppure una voce destinata a rimanere tale?
Nelle ultime ore è circolato la voce di De Rossi alla Fiorentina, dopo l'addio alla Roma. Stamani però su Tuttosport si legge che l’ingaggio del giallorosso da parte della Fiorentina è un’ipotesi piut...
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 12:58
Nelle ultime ore è circolato la voce di De Rossi alla Fiorentina, dopo l'addio alla Roma. Stamani però su Tuttosport si legge che l’ingaggio del giallorosso da parte della Fiorentina è un’ipotesi piuttosto remota. Insomma, un qualcosa destinato a rimanere una voce o poco più.