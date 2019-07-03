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De Paul seguito da Inter e Napoli ma Pradè sta provando a portarlo alla Fiorentina. Le ultime

Ancora da sistemare la situazione legata a Jordan Veretout, la Fiorentina inizia a muoversi alla ricerca di nuove pedine da inserire nella linea mediana. Dopo i tanti nomi fatti, da Bennacer a Biglia,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 17:13
De Paul seguito da Inter e Napoli ma Pradè sta provando a portarlo alla Fiorentina. Le ultime - during the serie A match between Parma Calcio and Udinese at Stadio Ennio Tardini on August 19, 2018 in Parma, Italy. De Paul
during the serie A match between Parma Calcio and Udinese at Stadio Ennio Tardini on August 19, 2018 in Parma, Italy. De Paul
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Ancora da sistemare la situazione legata a Jordan Veretout, la Fiorentina inizia a muoversi alla ricerca di nuove pedine da inserire nella linea mediana. Dopo i tanti nomi fatti, da Bennacer a Biglia, sembra che Daniele Pradè abbia un nuovo obbiettivo in cima alla lista delle preferenze. Come riporta Sportitalia, infatti, il dirigente viola sta provando ad inserirsi con forza per Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell'Udinese, seguito anche da Inter e Napoli.

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