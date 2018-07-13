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De Paul, la Fiorentina offre dieci milioni, ma l'Udinese ne vuole ben trenta

Come riporta La Repubblica la Fiorentina avrebbe offerto per De Paul qualcosa come 10 milioni di euro all’Udinese. I bianconeri però ne chiedono poco meno di 30 per lasciarlo andare, e al momento qual...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2018 08:36
De Paul, la Fiorentina offre dieci milioni, ma l'Udinese ne vuole ben trenta -
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Come riporta La Repubblica la Fiorentina avrebbe offerto per De Paul qualcosa come 10 milioni di euro all’Udinese. I bianconeri però ne chiedono poco meno di 30 per lasciarlo andare, e al momento qualsiasi discorso è stato rimandato in attesa che le richieste dei friulani possano calare. Emergono ulteriori retroscena che parlano di una rottura tra giocatore e club a seguito di una promessa non mantenuta

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