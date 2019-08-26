De Paul è sempre più Fiorentina, 25 milioni più 5 di bonus. Simeone e Benassi in cambio?
Rodrigo De Paul si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttomercatoWeb.com il club viola è a un passo dall'accordo con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più 5...
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2019 14:34
Rodrigo De Paul si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttomercatoWeb.com il club viola è a un passo dall'accordo con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Nella trattativa potrebbe rientrare anche una contropartita tecnica come Giovanni Simeone, anche se sembra difficile, o Marco Benassi, più probabile nel caso in cui dovesse partire Seko Fofana.
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