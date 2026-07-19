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De Maio: "A Firenze ho capito cosa significhi giocare per un grande traguardo, è stato bello"

Il difensore ha ricordato il suo passato in viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2026 11:29
De Maio: "A Firenze ho capito cosa significhi giocare per un grande traguardo, è stato bello" -
De Maio
Grosso
Dragusin
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Tra gli spettatori della sessione di allenamento di ieri al Viola Park c'era anche Sébastien De Maio, che ha indossato la maglia della Fiorentina nell'annata 2016/17. Il quotidiano La Nazione ha intercettato l'ex difensore, raccogliendo le sue impressioni sul mondo viola.

Il giudizio su Fabio Grosso «Tornare a contatto con questa realtà e con questi colori è una grande gioia. Per me si tratta del debutto assoluto al Viola Park: una struttura meravigliosa che desideravo visitare da tempo. Avendo intrapreso la strada per diventare allenatore, la ritengo un'ottima occasione di confronto. Nei confronti di mister Grosso nutro profonda stima: ho avuto modo di incrociarlo quando guidava il Sassuolo nel campionato cadetto; propone un calcio propositivo ed esprime sempre idee di gioco molto interessanti».

I ricordi e il reparto arretrato attuale «Il pacchetto difensivo a disposizione dei viola possiede qualità importanti. Conosco bene Dragusin per averlo seguito durante la sua esperienza al Tottenham: sono convinto che insieme ai suoi compagni di reparto sarà un valore aggiunto per il club. Nella mia carriera, la Fiorentina rappresenta la società più prestigiosa in cui ho militato. A Firenze sono cresciuto sotto il profilo della personalità e della mentalità, comprendendo a fondo cosa significhi scendere in campo per traguardi di alto livello».

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