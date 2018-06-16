De Laurentiis: "Ho pranzato con DDV, Chiesa? Mi ha detto che è incedibile nonostante abbia offerto 50mln"

In un'intervista rilasciata ad Il Corriere Dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rivelato:"Sono stato a pranzo con Diego Della Valle e per Federico Chiesa ho offerto 50 milio...

In un'intervista rilasciata ad Il Corriere Dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rivelato:

"Sono stato a pranzo con Diego Della Valle e per Federico Chiesa ho offerto 50 milioni ma ha replicato subito dicendomi: "E' incedibile. Se lo dovessi vendere viene la rivoluzione a Firenze". A quel punto gli ho chiesto di informarmi nel caso cambiassero le cose, e sono sicuro che lo farà da Diego non riceverei uno sgarbo sebbene, con tutti gli impegni che ha, potrebbe anche dimenticarsene..."