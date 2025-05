De Gea, ultimatum Fiorentina: risposta entro sabato o scatterà il rinnovo automatico

Le dimissioni di Raffaele Palladino, ancora in attesa di ufficialità, hanno avuto un impatto notevole sull’ambiente Fiorentina, stravolgendo la pianificazione per la prossima stagione da parte della dirigenza. L’addio del tecnico costringe il club a rivedere i propri piani e a mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore. Ma non è l’unico nodo da sciogliere: restano da definire anche diverse situazioni contrattuali e di mercato che coinvolgono la rosa. resta ancora un gorsso interrogativo per quanto riguarda Kean. Ma tra tutte, la questione più urgente a livello temporale riguarda David De Gea.

PIANO – Dopo la conferenza stampa di fine stagione è emerso che la Fiorentina abbia offerto al portiere un contratto triennale. De Gea dovrà però fornire una risposta al club entro sabato. In caso contrario, il club attiverà unilateralmente l’opzione di rinnovo fino al 2026, con un ingaggio raddoppiato a 2,4 milioni di euro, per poi discutere insieme al giocatore del futuro percorso da intraprendere.

Lo riporta calciomercato.com