De Gea scalpita per giocare con il Puskas e carica la Fiorentina sui social: "Avanti viola"
David De Gea mette nel mirino il Puskas Akademia: il portiere spagnolo, in campo già sei giorni fa nell'andata dei playoff di Conference League, domani potrebbe tornare a giocare in Ungheria per centr...
David De Gea mette nel mirino il Puskas Akademia: il portiere spagnolo, in campo già sei giorni fa nell'andata dei playoff di Conference League, domani potrebbe tornare a giocare in Ungheria per centrare la centesima presenza nei tornei Uefa da quando gioca a calcio. E per caricare ulteriormente l'ambiente, l'estremo difensore ha scelto di postare sul suo profilo Instagram una storia che lo ritrae in allenamento con la scritta "Avanti viola!".
(FOTO): RIFINITURA AL VIOLA PARK, AMRABAT SI ALLENA IN GRUPPO. DOMANI LA GARA DECISIVA CONTRO LA PUSKAS AKADEMIA
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