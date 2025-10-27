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De Gea onesto: "Ho pensato che perdevamo 6-0. Anche i tifosi devono credere in noi"

Conference? In Serie A è un'altra storia, ci sono squadre forti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2025 09:01
De Gea onesto: "Ho pensato che perdevamo 6-0. Anche i tifosi devono credere in noi" - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il portiere della Fiorentina David De Gea ha anche parlato a DAZN: "Bisogna credere in noi, anche i tifosi devono farlo nonostante per loro sia difficile perchè non arrivano le vittorie. Oggi non abbiamo fatto una grande partita, ma alla fine abbiamo pareggiato. Siamo in difficoltà, ma bisogna rimanere uniti, continuare a lavorare e farlo di più e meglio ogni partita, con l’obiettivo di vincere per la Fiorentina. Se devo dirti la verità il livello tra Rapid e Bologna è molto diverso. Abbiamo giocato bene in Conference, facendo una grande partita, ma in Serie A è un’altra storia: giochiamo contro squadre forti, non è facile. Ho pensato che perdevamo 6-0. Dopo abbiamo preso fiducia e sfiorato la vittoria, questo è il calcio, ma la verità è che potevamo perdere facilmente. Dobbiamo fare di più tutti ed essere positivi, uniti nella stessa direzione con i tifosi“.

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