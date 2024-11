De Gea il muro viola vince la Top 10 Saves del mese di ottobre della Lega Serie A

La Lega Serie A ha pubblicato la classifica delle migliori parate del mese di ottobre. Non ci sorprende trovare il muro della Fiorentina David De Gea nelle prime posizioni, ma per i tifosi sarà una gioia ancora più grande scoprire che l’estremo difensore rientra per ben due volte in questa speciale graduatoria: un quarto posto per la parata sul rigore di Abraham nella sfida contro i rossoneri e un meritatissimo primo posto per l’intervento sul colpo di testa di Vasquez al Marassi. La Top 10 Saves incorona quindi di diritto il numero 43 viola, come la miglior parata del mese di ottobre.