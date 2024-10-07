De Gea ed Adli protagonisti: il successo dà serenità alla Fiorentina e a Palladino

Evitato il clima di tensione prima della sosta, la Fiorentina sorride

David De Gea e Yacine Adli si sono confermati protagonisti decisivi nella vittoria della Fiorentina contro il Milan. De Gea, già eroico nei rigori contro l'Akademia Puskas che avevano garantito l'accesso alla Conference League, ha parato due rigori cruciali, mentre Adli ha segnato un bel gol contro i suoi ex compagni, pur non esultando per rispetto.

Queste prestazioni hanno permesso alla Fiorentina di restare in partita fino al gol decisivo di Gudmundsson, assicurando una vittoria preziosa contro un avversario più quotato. Il successo dona fiducia a Palladino e serenità alla squadra prima della sosta, evitando un potenziale clima di tensione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-dura-la-partita-lha-vinta-piu-de-gea-che-la-fiorentina-kean-gud-una-pantomima/271308/