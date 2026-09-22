"De Bruyne malissimo, è partito in velocità con Njie e sembrava una 500 contro una Ferrari"

Maurizio Pistocchi analizza la prova del belga contro la Fiorentina prendendo spunto da un episodio che lo ha visto a duello con lo svedese

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per commentare la sfida tra Fiorentina e Napoli. Tra gli aspetti finiti sotto la lente d’ingrandimento del giornalista c’è soprattutto la prestazione di Kevin De Bruyne, apparso in difficoltà nel corso della gara.

“De Bruyne contro la Fiorentina l'ho visto malissimo! È un grandissimo giocatore, ma se non corre la squadra rischia di giocare in dieci”.

A sostegno della propria analisi, Pistocchi ha poi richiamato un episodio della partita che, a suo giudizio, fotografa bene la differenza di passo tra i due giocatori. Il riferimento è al confronto con Alieu Njie, protagonista di un’accelerazione che ha messo in evidenza le difficoltà del belga nel tenere il ritmo dell’avversario.

"C'è stata un'azione molto indicativa: è partito insieme a Njie e sembrava una 500 contro una Ferrari, gli ha mangiato il campo. Kevin ha grande qualità, è intelligente, ma Allegri deve trovargli un'altra posizione perché in quella zona del campo, se non riesce a correre, diventa un problema".