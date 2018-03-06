"Davide Astori Stadium" nome nuovo stadio della Fiorentina? Raccolte 20 mila firme

La morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, il calciatore viola è stato trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, l’autop...

La morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, il calciatore viola è stato trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, l’autopsia ha confermato la morte naturale, i funerali si svolgeranno nella giornata di domani. Nel frattempo nelle ultime ore è stata lanciata una petizione da parte dei tifosi della Fiorentina, l’intenzione è intitolare il nuovo stadio al difensore. La costruzione dell’impianto non è ancora iniziata, esiste il progetto ma manca la burocrazia, nel frattempo i tifosi della Fiorentina hanno deciso di anticipare i tempi. Sul sito change.org, infatti, le sottoscrizioni sono già 20.000. “Si deve chiamare Davide Astori Stadium”, scrivono i tifosi su Facebook.

Ecco il link della petizione http://chn.ge/2FjBd6H