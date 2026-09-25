“Dare via Kayode è da licenziamento immediato, imperdonabile. Avrebbe triplicato il suo valore”

Furio Valcareggi critica la cessione del giovane esterno ma guarda con maggiore fiducia al momento della squadra

La cessione di Michael Kayode continua a far discutere in casa Fiorentina. A tornare sull’operazione è Furio Valcareggi, procuratore e noto tifoso viola, intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Per Valcareggi, la scelta di lasciar partire il giovane esterno non è stata semplicemente una valutazione discutibile, ma un errore particolarmente grave.

“Cedere Kayode fu un errore imperdonabile, poi per 17 milioni che nel calcio di oggi valgono il giusto. E' vero che c'era Dodo, ma è sempre stato un calciatore altalenante. Un altro caso è Favasuli, uno sul quale alcuni dicevano che non aveva futuro e che non era da Fiorentina. Adesso è protagonista nel Napoli, ma ci sta commettere un errore di valutazione su un ragazzino".

“Dare via Kayode, invece, è da licenziamento immediato: se lo avessero tenuto avrebbe triplicato il suo valore. Sento una maggiore fiducia nell'ambiente, nonostante la partenza difficile adesso mi sembra che ci sia il sereno e che la tempesta sia finalmente passata”.