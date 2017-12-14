Daniele Pradè e il ritorno a Firenze come ds della Samp. La reazione del tifo viola è da applausi

Daniele Pradè, adesso direttore sportivo della Samp ed ex direttore sportivo della Fiorentina per 4 anni è stato accolto tra gli applausi del pubblico viola allo stadio ieri. Soprattutto il pubblico d...

Daniele Pradè, adesso direttore sportivo della Samp ed ex direttore sportivo della Fiorentina per 4 anni è stato accolto tra gli applausi del pubblico viola allo stadio ieri. Soprattutto il pubblico del settore Parterre durante il classico giro di campo nel prepartita ha mostrato affetto nei confronti del DS. Pradè ha ricambiato l’affetto salutando i suoi ex tifosi. Così ha riportato questa mattina La Nazione.