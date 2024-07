Damiani promuove Kean: “Può essere un giocatore di livello internazionale. Giusta scelta della Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, Giuseppe Damiani, ex calciatore di Serie A e attuale procuratore sportivo, ha così parlato di Moise Kean alla Fiorentina: “Ha un potenziale grande, ma non ha mai dimostrato tutto il suo valore. Ha tutto per essere un giocatore di livello internazionale, ma gli è sempre mancata la continuità. La Fiorentina potrebbe essere l’ambiente giusto per rilanciarlo, perchè finora è stata una piccola delusione. Credo che gli uomini mercato viola abbiano fatto un’ottima scelta puntando su di lui, io la condivido”.

SARÀ PARMA-FIORENTINA LA PRIMA GIORNATA DI SERIE A, POI FIORENTINA-VENEZIA; LA TERZA CON IL MONZA