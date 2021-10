Dusan Vlahovic è nel mirino di tantissimi top club europei. In Italia c’è la Juventus in pole, all’estero Newcastle e Tottenham. I Magpies sono reduci dall’arrivo della nuova società e quindi potrebbero offrire una cifra considerevole per il centravanti serbo. Lo scrive il The Sun.

LEGGI ANCHE, SCONCERTI: “OSIMHEN COME BATISTUTA, SI TRATTA DI UN GIOCATORE DEVASTANTE, LA DECIDE SEMPRE LUI”