Dall'Inghilterra scrivono: "Tiago Gabriel piace in Premier, ma Roma e Fiorentina restano davanti"

Il difensore leccese piace molto in Premier e potrebbe lasciare l'Italia

Anche la Roma si inserisce nella corsa a Tiago Gabriel, centrale difensivo portoghese nato nel 2004 e attualmente in forza al Lecce, destinato a diventare uno dei profili più caldi nelle prossime finestre di calciomercato. Come rivelato da CaughtOffside, la dirigenza giallorossa considera il giovane baluardo salentino un'opzione di rilievo per blindare il proprio reparto arretrato. Calcio News H24La concorrenza sulla sponda italiana è comunque folta: anche Milan e Fiorentina monitorano con attenzione l'evoluzione del giocatore, reputato una preziosa opportunità di prospettiva in Serie A. I sondaggi non giungono tuttavia solo dal campionato nostrano, dato che anche dalla Premier League diversi club stanno valutando la fattibilità di un affondo.