Dall'Inghilterra scrivono: "Ndour piace a Liverpool ed Aston Villa, la Fiorentina deciderà il futuro"

Il giocatore azzurro piace molto in Premier

Il profilo di Cher Ndour continua a stuzzicare l'interesse dei grandi club, e non soltanto in Italia. Nonostante la sessione estiva si sia chiusa da poco, nelle ultime ore sono riemersi i nomi di Inter e Juventus, entrambe sulle tracce del centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina.

Sguardo alla Premier League

Dall'Inghilterra, tuttavia, giungono conferme su un forte gradimento anche oltremanica, dove due società stanno seguendo da vicino l'ex PSG e Beşiktaş. Secondo quanto ripreso dal portale CaughtOffside, il Liverpool individua in lui un prospetto ideale su cui investire a lungo termine per dare sostanza e ricambi alla mediana, mentre l'Aston Villa di Unai Emery lo considera un rinforzo dinamico capace di garantire preziosa duttilità tattica.

Scenari futuri

Nell'ultimo calciomercato il giovane azzurro è stato inserito tra i punti fermi e inamovibili della dirigenza gigliata, che ha scelto di blindarlo a Firenze. Resta ora da capire se la Fiorentina riuscirà a resistere a lungo alle sirene estere, specie dinanzi a offerte che rischiano di superare di gran lunga la cifra spesa per il suo acquisto circa un anno e mezzo fa.