Dall'Inghilterra scrivono: "Il Newcastle ha contattato la Fiorentina per Dodo, costa 17 milioni"
Il terzino brasiliano ha attirato l'interesse degli inglesi
Il futuro del terzino destro brasiliano Dodô sembra essere sempre più lontano da Firenze e proiettato verso la Premier League. Nelle ultime ore, la corsa per il difensore della Fiorentina si è arricchita di un nuovo capitolo: oltre al già noto interesse del Nottingham Forest, sul giocatore è piombato con decisione anche il Newcastle United, alla ricerca di un rinforzo di spessore per la propria corsia laterale destra. Entrambe le compagini inglesi hanno già avviato i primi contatti concreti con la dirigenza viola per sondare la fattibilità dell'operazione. Dal canto suo, la Fiorentina non si opporrà alla cessione del classe '98 e ha già fissato il prezzo del cartellino: per lasciar partire il calciatore basterà un'offerta vicina ai 17 milioni di euro. I contatti tra le parti sono continui e Dodô è ormai considerato un sicuro partente, con l'Inghilterra che si prepara a diventare la sua prossima destinazione calcistica. Lo scrive Transfer news