Dall’Inghilterra rivelano: “Amrabat ha rifiutato il Liverpool, vuole solo il Manchester United”

Sofyan Amrabat vuole solo il Manchester United e non sta perdendo occasione per farlo sapere. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese del Daily Mirror, il centrocampista marocchino nelle ultime ore ha risposto in maniera secca negandosi al Liverpool che stava provando a sorpassare il Red Devils nell’affare ormai impostato con la Fiorentina sulla base di 25 milioni più bonus

LE ULTIME DI PEDULLA SUL MERCATO DELLA FIORENTINA