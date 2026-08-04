Dall'Inghilterra riportano: "Solomon può giocare in Championship, lo vuole il decaduto West Ham"

L'israeliano è pronto per una nuova avventura

Tottenham e West Ham sono in trattativa per il trasferimento a titolo definitivo di Manor Solomon. L'esterno israeliano, reduce dall'esperienza in prestito alla Fiorentina — che a giugno ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro —, sta svolgendo la preparazione estiva con gli Spurs, ma non sembra rientrare nei piani tecnici del club per la prossima stagione.

Un percorso ad ostacoli Arrivato a Londra nell'estate del 2023, l'avventura di Solomon con la maglia del Tottenham è stata fortemente condizionata dai problemi fisici. Nella sua prima stagione con gli Spurs ha collezionato appena cinque presenze in Premier League a causa di un grave infortunio al ginocchio, prima di cercare continuità con la parentesi a Firenze.

Ora per il classe '99 potrebbe aprirsi subito una nuova pagina a Londra, restando sempre in Premier League: secondo quanto riportato da The Athletic, il West Ham sta lavorando concretamente per assicurarsi le sue prestazioni a titolo definitivo.